ElseThen

Татьяна ElseThen

 
41 годУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Предоставляемые услуги:

-ведение технической проектной документации (описание структур данных, алгоритмов, запросов СУБД);

- самостоятельное проектирование и программирование спроектированных задач;

- ведение проектов разработки и внедрения 1С;

- изменение типовых конфигураций по утвержденным требованиям к системе;

- участие в сборе и анализе проектных требований;

- автоматизация обменов и переносов данных из/в ИБ, на базе платформы 1С:Предприятие;

- интеграция ПО,на базе платформы 1С:Предприятие, с другими СУБД;

- написание методических материалов, руководств пользователя, технических заданий, проектов

Опыт работы в данной сфере : 7 лет