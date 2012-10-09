Предоставляемые услуги:
-ведение технической проектной документации (описание структур данных, алгоритмов, запросов СУБД);
- самостоятельное проектирование и программирование спроектированных задач;
- ведение проектов разработки и внедрения 1С;
- изменение типовых конфигураций по утвержденным требованиям к системе;
- участие в сборе и анализе проектных требований;
- автоматизация обменов и переносов данных из/в ИБ, на базе платформы 1С:Предприятие;
- интеграция ПО,на базе платформы 1С:Предприятие, с другими СУБД;
- написание методических материалов, руководств пользователя, технических заданий, проектов
Опыт работы в данной сфере : 7 лет