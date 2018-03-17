Elton_photo

Редактирование, ретушь, коррекция размера, очистка фона фотографий

Здравствуйте! Прежде всего, благодарю за просмотр моего профиля. Моя главная цель - добиться удовлетворенности клиентов путем предоставления качественной работы, обеспечивая отличное обслуживание и качественную административную работу. Очень увлечен изучением новых работ и знанинй под средством того, на какие работы нанимают мои работодатели. Я гибкий, открытый и очень трудолюбивый. Будьте уверены, что я смогу выполнить досрочно любые задачи, которые вы мне дадите.

Есть опыт в предоставления виртуальной услуг. Кроме того, прекрасно ориентируюсь в веб-исследованиях и веб поисках, интеллектуальном анализе данных, поиске ссылок, создании списка контактов, обработке электронной почты и т. Д. Используемое мной для программные обеспечения это, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD (в 2D проекции), MS Word, MS PowerPoint и многие другие программы, которые здесь я указывать не буду, потому как, знаю их, но не на высоком уровне.

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