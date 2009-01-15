Образование:
2001-2006 гг
ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет
Оренбургская область г. Оренбург
Квалификация: учитель географии по специальности «география»
(диплом с отличием)
2001 - 2006 гг.
ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет
Оренбургская область г. Оренбург
Квалификация: Диплом о профессиональной переподготовке удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики и управления
Опыт работы:
сентябрь 2007 – октябрь 2008 гг.
ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет,
Оренбургская область г. Оренбург
Преподаватель кафедры экономической географии и методики преподавания географии
Компьютерные навыки: MS Office: Word, Excel, PowerPoint. Интернет, почта.