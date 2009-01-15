Образование:

2001-2006 гг

ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет

Оренбургская область г. Оренбург

Квалификация: учитель географии по специальности «география»

(диплом с отличием)

2001 - 2006 гг.

ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет

Оренбургская область г. Оренбург

Квалификация: Диплом о профессиональной переподготовке удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики и управления

Опыт работы:

сентябрь 2007 – октябрь 2008 гг.

ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет,

Оренбургская область г. Оренбург

Преподаватель кафедры экономической географии и методики преподавания географии

Компьютерные навыки: MS Office: Word, Excel, PowerPoint. Интернет, почта.