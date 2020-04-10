ElviraIskandyar

Точечный подбор специалистов и руководителей
- Формирую профиль идеального кандидата согласно заявке;
- Намечаю технологию поиска и оценки кандидатов;
- Провожу поиск по рекомендациям экспертов в вашей специализации, снимаем всех релевантных кандидатов с работных сайтов, проводим поиск по профильным сообществам, профессиональным сетям и своим каналам;
- С кандидатами обговариваю все детали и преимущества вакансии, провожу интервью по опыту, компетенциям и мотивации;
- На 2-ой день поиска вы получаете первые отобранные резюме в читабелтьном формате с комментариями по мотивации, опыту и навыкам + вы получаете еженедельно обновленный список проработанных кандидатов;
- Срок закрытия вакансии - 21 рабочий день, включая первые 3 дня работы сотрудника;
- Предоставляю бесплатную замену в течении 1,5 месяцев работы сотрудника.
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