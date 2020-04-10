ElviraIskandyar

Эльвира ElviraIskandyar

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Точечный подбор специалистов и руководителей
  • Формирую профиль идеального кандидата согласно заявке;
  • Намечаю технологию поиска и оценки кандидатов;
  • Провожу поиск по рекомендациям экспертов в вашей специализации, снимаем всех релевантных кандидатов с работных сайтов, проводим поиск по профильным сообществам, профессиональным сетям и своим каналам;
  • С кандидатами обговариваю все детали и преимущества вакансии, провожу интервью по опыту, компетенциям и мотивации;
  • На 2-ой день поиска вы получаете первые отобранные резюме в читабелтьном формате с комментариями по мотивации, опыту и навыкам + вы получаете еженедельно обновленный список проработанных кандидатов;
  • Срок закрытия вакансии - 21 рабочий день, включая первые 3 дня работы сотрудника;
  • Предоставляю бесплатную замену в течении 1,5 месяцев работы сотрудника.