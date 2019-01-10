Юрист по авторскому праву

Практикующий юрист в сфере СМИ (ТВ, интернет-издания), video production, рекламы и IT с 2012 года.

Специализация:

1) Авторские и смежные права: разработка, согласование и экспертиза лицензионных договоров, об отчуждении исключительного права, а также всех видов договоров с творческими лицами (в т.ч. в отношении служебных произведений работников).

2) IT-технологии: договоры с разработчиками программных продуктов, разработка документов по работе с персональными данными, соблюдению режима коммерческой тайны и NDA (Non-disclosure agreement), Terms of Use, EULA, Privacy Policy.

3) Реклама и СМИ: экспертиза рекламных материалов, консультирование по вопросам возрастной маркировки и соблюдения рекламного законодательства.

Значительный опыт работы с РКН (регистрация СМИ, персональные данные и др.) и ФАС (применение рекламного законодательства).