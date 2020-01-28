ElviraSherman

Транскрипция аудио и видео записей на русском и английском языке.

Здравствуйте! Меня зовут Эльвира, образование высшее по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения".

У меня маленький опыт в транскрипции, но мне этот вид работы понравился. Подрабатываю в Яндекс.Толоке, но там очень короткие аудио файлы и их редко дают в задания. На иностранном сайте фриланса три аудио записи в моей практике на английском языке длительностью 6-8 минут. Печатаю десятью пальцами, 200-240 знаков в минуту, но это зависит от навыка, так как мне раннее просто такая скорость была особо без надобности. А на данномом этапе моей жизни от скорости печати будет зависеть мой доход, то с удовольствием этот навык буду развивать.

Моя электронная почта: [email protected]

Спасибо.

С Уважением!

Эльвира.