Elvira_Elvira

SMM специалист (работаю VK)

Возьму в работу группу с тематикой иностранные языки (французский, английский). По образованию я лингвист переводчик. Имею опыт работы учителя иностранного языка. Поэтому всё, что связано с изучением языков, страноведением и культурой стран мне интересно!

Также было бы здорово поработать с сообществом с тематикой кулинарии или моды.

Если у вас есть группа ВКонтакте, готова помочь с ее ведением. Могу предложить:

• Анализ ЦА, конкурентов

• Помощь в проработке УТП

• Настройку приложений и меню

• Написание постов

Бонусом к ведению группы оформлю дизайн (обложка + аватар).

Пишите в личку https://vk.com/elvirazhamankulova, буду рада помочь с вашей группой!