Elvira_Elvira

Эльвира Elvira_ElviraElvira_Elvira
39 летРоссия/Магнитогорск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM специалист (работаю VK)
Возьму в работу группу с тематикой иностранные языки (французский, английский). По образованию я лингвист переводчик. Имею опыт работы учителя иностранного языка. Поэтому всё, что связано с изучением языков, страноведением и культурой стран мне интересно!
Также было бы здорово поработать с сообществом с тематикой кулинарии или моды.
Если у вас есть группа ВКонтакте, готова помочь с ее ведением. Могу предложить:
• Анализ ЦА, конкурентов
• Помощь в проработке УТП
• Настройку приложений и меню
• Написание постов
Бонусом к ведению группы оформлю дизайн (обложка + аватар).
Пишите в личку https://vk.com/elvirazhamankulova, буду рада помочь с вашей группой!
Действие аккаунта приостановлено!