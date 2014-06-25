Elvira_Mikhailuk

Эльвира Михайлюк Elvira_Mikhailuk

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественный и быстрый перевод с/на английский и китайский

Качественный устный и письменный перевод в следующих языковых парах:

с английского на русский ,

с английского на украинский,

с русского на английский,

с украинского на английский.

с китайского на русский,

с китайского на украинский,

с китайского на английский.

Цена договорная.

контактный телефон +380954085630

Skype: Elvira_Mikhailuk

E-mail: [email protected]

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