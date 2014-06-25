Эльвира Михайлюк Elvira_MikhailukElvira_Mikhailuk
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественный и быстрый перевод с/на английский и китайский
Качественный устный и письменный перевод в следующих языковых парах:
с английского на русский ,
с английского на украинский,
с русского на английский,
с украинского на английский.
с китайского на русский,
с китайского на украинский,
с китайского на английский.
Цена договорная.
контактный телефон +380954085630
Skype: Elvira_Mikhailuk
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Качественный перевод с/на английский и китайский я326 просмотров