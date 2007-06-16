Elvira_elf

Эльвира Elvira_elf

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Делаю интересные, модные, крутые, эмблемы, значки и т.д

Я хочу стать дизайнером и хочу проявить и попробовать это таким способом, делаю я довольно оригинально, если вам что то не нравится можете сразу сказать, я человек довольно прямолинейный, но общительный и доброжелательный. Просто так я не кричу и не обижаюсь и не виду себя как лицемерка. Короче я комфортный человек, и вам будет комфортно брать у меня заказы ☺

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 дня
нет рейтинга