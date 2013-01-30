Пишу качественный рерайт и копирайт с уникальностью 98-100%

Здравствуйте,Уважаемый Заказчик! Предлагаю качественный рерайт и копирайт. Пишу тексты с уникальностью 98-100%. Темы желательно такие: 1. Знаменитости 2. Здоровый образ жизни 3. Психология 4. Красота и здоровье 5. Личная жизнь 6. Мебель 7. Праздники и подарки 8. Мода 9. Отдых 10. Туризм. Если любые другие темы, то желательно с исходниками. Условия сотрудничества такие: Первая статья для Вас бесплатно+отзыв. следующая 50% стоимости, Затем, если понравлюсь, а я понравлюсь, то цена по договоренности. Буду рада сотрудничеству, обещаю, что не подведу!