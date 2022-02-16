Я технический специалист по GetCourse. Закончила школу GreenFreelance в 2021 году.- работаю на платформе геткурс;- создаю и оформляю тренинги на GetCourse;- настраиваю рассылки писем;- верстаю лендинги на GetCourse, Tilda;- делаю интеграцию Getcourse со сторонними сайтами;- имею базовые знания Css, html;-подключу платежные системы (Юmoney, робокасса и др.) - работаю с процессами;- настрою вебинарные комнаты, автовебинарные воронки на GetCourse, bizon 365, zoom;- создаю ботов (Manychat, Bothelp, SmartSender) Примеры моих работ вы можете посмотреть здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1wDb4f4HIjsIChOOhJiRi8PXZ1dhybsewМои навыки: Опытный пользователь ПК, владение GetCourse,Tilda, Google-doc, Canva, Figma. Подхожу к работе ответственно и с душой, четко соблюдаю дедлайны.

Буду рада сотрудничеству.