Elzara1991

Образование: 2009-2014, Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, факультет Восточной и крымскотатарской филологии, отделение турецкого языка и литературы, Республика Крым, г. Симферополь. На данный момент-выпускница магистратуры.

Дополнительная информация: в 2012 году находилась в университете Фатих(Fatih) в г. Стамбуле в качестве иностранного студента на отделении турецкого языка и литературы.

В 2013 году проходила педагогическую практику в Симферопольской международной школе(SIS).

В 2014 году проходила педагогическую практику в ТНУ им. В.И. Вернадского на факультете восточной филологии на отделении турецкого языка и литературы ( у студентов 1-го и 3-го курсов).

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet.

Знание иностранных языков: английский язык(средний),турецкий язык(свободный), русский язык(родной), украинский язык(свободный), арабский(базовый).

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, умение работать в команде, быстрая обучаемость.

Дополнительная информация: - не замужем, детей не имею; вредные привычки отсутствуют.