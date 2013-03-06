Окончила ДНУ им. О. Гончара по специальности английский язык и психология.

С 2010 года стала учасником проекта International House DNK «CoolSchool», активно посещала семинары по методике преподавания и работала с детьми. В 2011 году получила сертификат преподавателя SIT TESOL.

В 2010 году прошла языковую стажировку в киевской школе английского языка "Green forest".

С января 2012 года работаю преподавателем в Днепропетровском филиале ГФ.

Изучаю французский на уровне В1.

Работаю с художественным переводом.