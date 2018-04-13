Иллюстрация. Графический дизайн. Ретушь. Вёрстка. Дизайн интерьера. 3d-визуализация.

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Окончила МГУДТ в 2016 году по специальности - дизайнер. Занимаюсь иллюстрацией, графическим дизайном, ретушью и версткой, дизайном интерьеров, дизайном малых архитектурных форм и 3d-визуализацией. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CorelDRAW, Adobe InDesign, Autodesk 3ds Max+V-Ray, ArchiCAD, AutoCAD. Умею рисовать от руки и в смешанной технике.

Работаю с webmoney, по предоплате - 25%.