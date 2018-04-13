Полина Калинина Emerald_FlameEmerald_Flame
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Иллюстрация. Графический дизайн. Ретушь. Вёрстка. Дизайн интерьера. 3d-визуализация.
Мои работы, в лучшем качестве, большем количестве и без водяных знаков увидеть можно вот тут:
Окончила МГУДТ в 2016 году по специальности - дизайнер. Занимаюсь иллюстрацией, графическим дизайном, ретушью и версткой, дизайном интерьеров, дизайном малых архитектурных форм и 3d-визуализацией. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CorelDRAW, Adobe InDesign, Autodesk 3ds Max+V-Ray, ArchiCAD, AutoCAD. Умею рисовать от руки и в смешанной технике.
Работаю с webmoney, по предоплате - 25%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сестринство. Колдовство.214 просмотров
- Red Mary.224 просмотра
- Принт "Крылатая свинка"197 просмотров
- Принт для футболки. Розовые кудри.186 просмотров
- Фантомная русалка189 просмотров
- Принт для футболки. Наутилус.159 просмотров
- Обложка для книги Эшли Форд.178 просмотров
- Обложка для книги Риммы Вишневской.143 просмотра
- Журнальная верстка.182 просмотра
- Разработка дизайна фонарей146 просмотров
- Лист рекламной рассылки.288 просмотров
- Ретушь в стиле "Дримарт"663 просмотра