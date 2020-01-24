EmilShakirov941

Эмиль EmilShakirov941

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание лендингов по низкой цене

Здравствуйте! 

Меня зовут Эмиль, Я занимаюсь лендингами уже 5 месяцев. 

Не смотрите на то, что я занимаюсь этим всего 5 месяцев, потому что я создаю достаточно крутые и современные сайты. 

Почему именно я? 

1) Я беру минимальную цену за лендинг 

2)Приступаю к работе в день обращения и делаю все быстро и качественно 

3) Быстро исправляю все недочеты 

4) Делаю без воды и с крутым дизайном 

5)Если вам нужен текст, то я сам напишу его 

Буду рад с вами поработать! 