Emillion95

Четко и по делу.

Я знаю, что вашему бизнесу, паблику, просто странице в соц.сети нужен копирайтер! Хороший автор, аналитик, одновременно маркетолог и просто ответственный человек, потому вы попали по адресу!Пишу уникальные тексты. Ставлю перед собой задачу - посредством слов передать информацию о продукции или услуге, чтобы потенциальный покупатель решил, что это создано именно для него. Идеи рождают сюжет, который наполняется технической начинкой. Мне хорошо удаётся кропотливая работа с ключами для SEO-текстов, обзорные познавательные статьи. Также интересна работа с коротким продающим текстом, где нужно «перевоплотиться» в потребителя.