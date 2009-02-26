Emily_spb

Марина Марчук Emily_spb

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Адвокат+экономист - налоги, договоры, обзоры законов, анализ ситуаций.

Переведу с юридического на русский.

Пишу статьи по юридическим вопросам.

Даю консультации по налоговому праву, спорам с МНС и проч., анализ договоров, защита прав потребителей.

Отзывы заказчиков
saigon
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Статьи по заданной тематике
Марина отлично справилась с заданием - статьи и консультации были даны в полном объеме, в указанный срок и без неясностей толкования. Переходим на постоянное сотрудничество, с таким человеком хочется строить бизнес!
Очень приятный Работодатель - внимательный, аккуратный и ответственный. Работа оплачена, приятно было посотрудничать!
Ответный отзыв
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