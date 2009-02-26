Адвокат+экономист - налоги, договоры, обзоры законов, анализ ситуаций.
Переведу с юридического на русский.
Пишу статьи по юридическим вопросам.
Даю консультации по налоговому праву, спорам с МНС и проч., анализ договоров, защита прав потребителей.
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Портфолио
- Консультация по бух. учету налоговых санкций365 просмотров
- Пользовательское соглашение (часть)259 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
15 лет назад
Марина отлично справилась с заданием - статьи и консультации были даны в полном объеме, в указанный срок и без неясностей толкования. Переходим на постоянное сотрудничество, с таким человеком хочется строить бизнес!
Ответный отзыв
Очень приятный Работодатель - внимательный, аккуратный и ответственный. Работа оплачена, приятно было посотрудничать!
Юридические услуги
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга