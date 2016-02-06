История, философия, культурология

Здравствуйте! Если Вы сюда заглянули - значит Вам нужна квалифицированная помощь в написании/редактировании научного текста!По образованию - историк, аспирантура по специальности "Социальная

философия". Занимаюсь написанием научных статей, контрольных, рефератов

для школьников, студентов, для кандидатских экзаменов аспирантов,

редактированием научных текстов (статей, курсовых, дипломов).Не берусь за написание курсовой/дипломной с нуля, т.к. делаю все

добросовестно, а эта работа занимает слишком много времени. Занимаюсь

редактированием уже готовых текстов.Дисциплины, по которым работаю: "Философия" (все разделы), "История Украины", "Всемирная

история", "История культуры", "Культурология", "Гендерная теория".