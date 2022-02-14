Графический дизайн
Графический дизайн, обработка фотографий, обучение графическим программам.
Стаж работы более 20 лет в фотоиндустрии. Более 10 лет работы в фотостудии Юпитер, фотосъёмка, монтаж, коллаж, ретушь , коррекция, восстановление фотографий, каждодневное общение с людьми. А так же макеты для полиграфической продукции, фотокниги, визитки, картины по фотографии. Ещё пишу картины, масляными красками.
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Портфолио
- Фотошарж71 просмотр
- Книга о путешествии59 просмотров
- Афиша57 просмотров
- Каталог выставки56 просмотров
- Живопись45 просмотров
- Картина из фотографии54 просмотра
- Реставрация фотографий43 просмотра
- Сувенирная продукция45 просмотров
- Фотокнига для разведчика46 просмотров
- Фотокнига для Аллы Борисовны35 просмотров
- Фотомонтаж36 просмотров