Графический дизайн

Графический дизайн, обработка фотографий, обучение графическим программам.

Стаж работы более 20 лет в фотоиндустрии. Более 10 лет работы в фотостудии Юпитер, фотосъёмка, монтаж, коллаж, ретушь , коррекция, восстановление фотографий, каждодневное общение с людьми. А так же макеты для полиграфической продукции, фотокниги, визитки, картины по фотографии. Ещё пишу картины, масляными красками.