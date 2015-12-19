Татьяна Лотоцкая EmmaKirkEmmaKirk
Организация концертов / фестивалей
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование.
Организатор / PR / Руководитель проектов
- организация концертов до 40 тыс. чел. (фестивалей, флеш-мобов, литературных вечеров, тематических, стилистических дискотек и т.д.) более пяти лет в Украине (реклама, подбор групп, ведение переговоров, поиск спонсоров, партнеров и т.д.),
- организация туров для музыкальных групп,
- разработка дизайна афиш,
- планирование, организация и контроль проведения концертных мероприятий, вечеринок, праздников,
- создание концепций (идея, программа, реализация, рассчет бюджета),
- работа с DJ, PJ, MC, музыкантами, шоу-балетами, фотографами, промоутерами,
- работа с рекламными компаниями, типографиями,
- разработка визуальной поддержки мероприятий и проводимых акций (наружная реклама, внутренние рекламные носители, печатная продукция) и анализ ее эффективности,
- сотрудничество со СМИ.
Ведение групп (встреч) в соц. сетях:
- ведение и поддержка;
- написание и публикация постов (инфо., рекламних, акционных, фанових и т.д.);
- расскрутка мероприятий и групп (SMM); анализ эффективности кампаний;
- административная работа ( порядок группах, удаление, баны, замечания и т.д.)
Магазин "Мир Кино" и интернет-магазин Stuffology (stuffology.ru)
Управляющий магазином
Физ. магазин "Мир Кино":
- работа с персоналом: обучение, контроль выполнения поставленных задач;
- прием и закупка товара;
- контроль наличия ассортимента, качества товара;
- контроль правильности цен на товары;
- обеспечение выполнения планов реализации;
- работа с покупателями в зале;
- организация и анализ работы магазина;
- работа с браком;
- ведение табелей рабочего времени;
- анализ финансовых и других показателей: товарооборот, средний чек и т.д.;
- отчетность;
- поддержание состояния магазина в соответствии с корпоративными требованиями;
- проведение собеседований;
- контроль бесперебойной работы имеющегося торгового оборудования и программного обеспечения, организация устранения неполадок.
Интернет-магазин Stuffology:
- создание шоу-рума с нуля ( разработка дизайна, закупка оборудования )
- управление проектом по созданию интернет-ресурса (написание ТЗ, участие в разработке дизайна сайта, согласование макетов с руководством компании, координация работы программистов и дизайнера);
- планирование продаж, организация приема и обработки заказов, контроль качества выполнения заказов;
- интернет-маркетинг, веб-аналитика, usability, мониторинг кликабельности и конверсии сайта, разработка контекстной рекламы, контроль и анализ эффективности рекламы в Google Analytics, Яндекс Метрике, контроль работы подрядчиков по seo-продвижению;
- е-mail маркетинг, разработка мероприятий по росту интернет-продаж, развитие новых каналов продаж, разработка и проведение акций и скидочных предложений, взаимодействие с партнерами, внутренними и внешними, для организации совместных маркетинговых кампаний;
- анализ результатов интернет-продаж, оценка эффективности рекламной активности, анализ покупателей, цен и активности конкурентов;
- работа с персоналом (подбор, обучение, мотивация); контроль выполнения поставленных задач;
- постановка задач и контроль call-центра, контент-менеджеров, фрилансеров;
- разработки и внедрения новых услуг;
- документооборот;
- обработка заказов и работа в call-центре(работа с клиентами напрямую);
- ведение и раскрутка соц.сетей (SMM)
Кинотеатр арт-хаусного кино "GONZO"
Администратор / PR директор
- разработка рекламы, различных пиар ходов для привлечения внимания потенциальных посетителей и партнёров;
- написание промо - текстов, писем - предложений о сотрудничестве, договоров, распространение рекламы в интернете (соц. сетях, форумах и т.д.); - ведение переговоров с партнерами;
- встреча посетителей;
- помощь руководителю;
- подбор персонала.
Посетила семинары по рекламе в интернете от ведущего специалиста Романа Гаврыша
AIESEC
Вице - президент по международным студентческим стажировкам/ координатор проектов
Разработка проектов для участия иностранных студентов в Украине.
Проекты в школах, где в обязанности стажера было вести уроки английского языка с целью ознакомить учеников культуре своей страны.
Дополнительно: посетила серию лекций и семинаров по разработке проектов и пиар – менеджменту, международным стажировкам.