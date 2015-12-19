Резюме

Организация концертов / фестивалей

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование.

Организатор / PR / Руководитель проектов

- организация концертов до 40 тыс. чел. (фестивалей, флеш-мобов, литературных вечеров, тематических, стилистических дискотек и т.д.) более пяти лет в Украине (реклама, подбор групп, ведение переговоров, поиск спонсоров, партнеров и т.д.),

- организация туров для музыкальных групп,

- разработка дизайна афиш,

- планирование, организация и контроль проведения концертных мероприятий, вечеринок, праздников,

- создание концепций (идея, программа, реализация, рассчет бюджета),

- работа с DJ, PJ, MC, музыкантами, шоу-балетами, фотографами, промоутерами,

- работа с рекламными компаниями, типографиями,

- разработка визуальной поддержки мероприятий и проводимых акций (наружная реклама, внутренние рекламные носители, печатная продукция) и анализ ее эффективности,

- сотрудничество со СМИ.

Ведение групп (встреч) в соц. сетях:

- ведение и поддержка;

- написание и публикация постов (инфо., рекламних, акционных, фанових и т.д.);

- расскрутка мероприятий и групп (SMM); анализ эффективности кампаний;

- административная работа ( порядок группах, удаление, баны, замечания и т.д.)

Магазин "Мир Кино" и интернет-магазин Stuffology (stuffology.ru)

Управляющий магазином

Физ. магазин "Мир Кино":

- работа с персоналом: обучение, контроль выполнения поставленных задач;

- прием и закупка товара;

- контроль наличия ассортимента, качества товара;

- контроль правильности цен на товары;

- обеспечение выполнения планов реализации;

- работа с покупателями в зале;

- организация и анализ работы магазина;

- работа с браком;

- ведение табелей рабочего времени;

- анализ финансовых и других показателей: товарооборот, средний чек и т.д.;

- отчетность;

- поддержание состояния магазина в соответствии с корпоративными требованиями;

- проведение собеседований;

- контроль бесперебойной работы имеющегося торгового оборудования и программного обеспечения, организация устранения неполадок.

Интернет-магазин Stuffology:

- создание шоу-рума с нуля ( разработка дизайна, закупка оборудования )

- управление проектом по созданию интернет-ресурса (написание ТЗ, участие в разработке дизайна сайта, согласование макетов с руководством компании, координация работы программистов и дизайнера);

- планирование продаж, организация приема и обработки заказов, контроль качества выполнения заказов;

- интернет-маркетинг, веб-аналитика, usability, мониторинг кликабельности и конверсии сайта, разработка контекстной рекламы, контроль и анализ эффективности рекламы в Google Analytics, Яндекс Метрике, контроль работы подрядчиков по seo-продвижению;

- е-mail маркетинг, разработка мероприятий по росту интернет-продаж, развитие новых каналов продаж, разработка и проведение акций и скидочных предложений, взаимодействие с партнерами, внутренними и внешними, для организации совместных маркетинговых кампаний;

- анализ результатов интернет-продаж, оценка эффективности рекламной активности, анализ покупателей, цен и активности конкурентов;

- работа с персоналом (подбор, обучение, мотивация); контроль выполнения поставленных задач;

- постановка задач и контроль call-центра, контент-менеджеров, фрилансеров;

- разработки и внедрения новых услуг;

- документооборот;

- обработка заказов и работа в call-центре(работа с клиентами напрямую);

- ведение и раскрутка соц.сетей (SMM)

Кинотеатр арт-хаусного кино "GONZO"

Администратор / PR директор

- разработка рекламы, различных пиар ходов для привлечения внимания потенциальных посетителей и партнёров;

- написание промо - текстов, писем - предложений о сотрудничестве, договоров, распространение рекламы в интернете (соц. сетях, форумах и т.д.); - ведение переговоров с партнерами;

- встреча посетителей;

- помощь руководителю;

- подбор персонала.

Посетила семинары по рекламе в интернете от ведущего специалиста Романа Гаврыша

AIESEC

Вице - президент по международным студентческим стажировкам/ координатор проектов

Разработка проектов для участия иностранных студентов в Украине.

Проекты в школах, где в обязанности стажера было вести уроки английского языка с целью ознакомить учеников культуре своей страны.

Дополнительно: посетила серию лекций и семинаров по разработке проектов и пиар – менеджменту, международным стажировкам.