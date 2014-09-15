Меня зовут Кристиан, мне 22 года. Живу в городе Ужгород (Украина), учусь в Будапеште (Венгрия), работаю на дому - дизайнер и комьюнити менеджер (организация Team Empire - http://www.team-empire.org/).
Работаю по предоплате 50%, цена индивидуальная для каждого в зависимости от сложности задания. Хорошим и приятным людям большие скидки, вплоть до бесплатного выполнения задания.
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Разработка дизайна:
- авторские сайты с учетом Ваших пожеланий (сайт-визитки, промо-сайты, порталы, интернет-магазины)
- логотипы
- интерфейсы программ
- дизайн мобильных приложений
- презентации
- баннеры
*в комплект входит от 3 до 5 комплекта корректировок, любой графический формат + исходник по слоям (Photoshop)
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Языковые (переводческие) навыки:
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Венгерский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – базовые знания
• Словацкий – базовые знания
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Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Skype: kristian.paida
VK: http://vk.com/kristianpaida
Facebook: www.facebook.com/kris.paida
Телефон: +380991393083 (Украина, МТС)
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Рабочий график: с 10:00 до 22:00 по Киеву (без выходных)
Оплата: WebMoney, Kivi, PrivatBank
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