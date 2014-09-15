Web design; English, Russian, Ukrainian, Hungarian translations

Меня зовут Кристиан, мне 22 года. Живу в городе Ужгород (Украина), учусь в Будапеште (Венгрия), работаю на дому - дизайнер и комьюнити менеджер (организация Team Empire - http://www.team-empire.org/).

Работаю по предоплате 50%, цена индивидуальная для каждого в зависимости от сложности задания. Хорошим и приятным людям большие скидки, вплоть до бесплатного выполнения задания.

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Разработка дизайна:

- авторские сайты с учетом Ваших пожеланий (сайт-визитки, промо-сайты, порталы, интернет-магазины)

- логотипы

- интерфейсы программ

- дизайн мобильных приложений

- презентации

- баннеры

*в комплект входит от 3 до 5 комплекта корректировок, любой графический формат + исходник по слоям (Photoshop)

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Языковые (переводческие) навыки:

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Венгерский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – базовые знания

• Словацкий – базовые знания

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Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Skype: kristian.paida

VK: http://vk.com/kristianpaida

Facebook: www.facebook.com/kris.paida

Телефон: +380991393083 (Украина, МТС)

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Рабочий график: с 10:00 до 22:00 по Киеву (без выходных)

Оплата: WebMoney, Kivi, PrivatBank