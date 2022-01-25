Помощь в создании, реализации и сопровождении проектов. Индивидуальный подход. Трудолюбие и ответственность!

Немного о себе

Меня зовут Вадим. В IT-индустрии не давно. Ищу работу как с небольшими так и с большими

поставленными задачами. С удовольствием пообщаюсь с идейными людьми ищущих сотрудников,

помощников или партнеров в интересных проектах.

Есть средний уровень знаний в области PHP + MySql, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Знаком с разными CMS.

Помогу в работе с контентом. Составление, заполнение, обновление каталогов на разных проектах. Администрирование и

модерирование. Работа с графикой, изображением, видео. Работа с документами любого формата. Помощь или участие в создании или сопровождении, как программного так и не программного типа, в любых проектах.

С удовольствием поработаю с Вами над вашим проектом! Обращайтесь!

Способы оплаты

На карту ПриватБанка, Western Union. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

Telegram: https://t.me/Employee_year

Почта: [email protected]

Или любым удобным для Вас способом. Я всегда на связи!