Немного о себе
Меня зовут Вадим. В IT-индустрии не давно. Ищу работу как с небольшими так и с большими
поставленными задачами. С удовольствием пообщаюсь с идейными людьми ищущих сотрудников,
помощников или партнеров в интересных проектах.
Есть средний уровень знаний в области PHP + MySql, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Знаком с разными CMS.
Помогу в работе с контентом. Составление, заполнение, обновление каталогов на разных проектах. Администрирование и
модерирование. Работа с графикой, изображением, видео. Работа с документами любого формата. Помощь или участие в создании или сопровождении, как программного так и не программного типа, в любых проектах.
С удовольствием поработаю с Вами над вашим проектом! Обращайтесь!
Способы оплаты
На карту ПриватБанка, Western Union. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, пишите! Обязательно найдем подходящее решение.
Мои контакты
Telegram: https://t.me/Employee_year
Почта: [email protected]
Или любым удобным для Вас способом. Я всегда на связи!