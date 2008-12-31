En-Ru_Translator

State-of-the-art English Russian Translations

Перевожу тексты любой тематики и сложности с английского и на английский.

Если Вас интересуют идеальное качество, безупречный стиль и грамотное оформление при высокой производительности, то я всегда к Вашим услугам.

Образование: МГУ им. Ломоносова, физфак, кафедра математики + курс подготовки переводчиков английского языка

Опыт переводческой деятельности: 20 лет

Тематика: любая - от перевода научных, технических и медицинских текстов до переводов поэзии