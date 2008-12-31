En-Ru_Translator

Григорий Агафонов En-Ru_TranslatorEn-Ru_Translator
60 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
State-of-the-art English Russian Translations
Перевожу тексты любой тематики и сложности с английского и на английский.
Если Вас интересуют идеальное качество, безупречный стиль и грамотное оформление при высокой производительности, то я всегда к Вашим услугам.
Образование: МГУ им. Ломоносова, физфак, кафедра математики + курс подготовки переводчиков английского языка
Опыт переводческой деятельности: 20 лет
Тематика: любая - от перевода научных, технических и медицинских текстов до переводов поэзии
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