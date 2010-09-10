EnGine

Антон EnGine

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Быстро, качественно.

Дизайн сайтов, логотипов, баннеров.

Цены:

— Дизайн сайта от 50$

— Шапки для сайтов от 10$

— Логотипы от 10$

— Баннеры от 5$ (Пока только Gif)

— Прочая графика (Обговаривается отдельно в icq или skype)

Портфолио на free-lance.ru:

http://www.free-lance.ru/users/Lidocaine

Портфолио

Отзывы заказчиков

erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов
$40
10 баллов
15 лет назад
Дизайн внутренней страницы.
Наконец-то, толковый дизайнер, перебрали кучу работ! Ваша работа - лучше всех, будем сотрудничать! Огромное спасибо.
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик подробно объясняет тз, сделали быстро. Рекомендую! :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга