Быстро, качественно.
Дизайн сайтов, логотипов, баннеров.
Цены:
— Дизайн сайта от 50$
— Шапки для сайтов от 10$
— Логотипы от 10$
— Баннеры от 5$ (Пока только Gif)
— Прочая графика (Обговаривается отдельно в icq или skype)
Портфолио на free-lance.ru:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Shtef Freight Management600 просмотров
- Joostinaext322 просмотра
- Rutor.org1863 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
15 лет назад
Наконец-то, толковый дизайнер, перебрали кучу работ! Ваша работа - лучше всех, будем сотрудничать! Огромное спасибо.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Заказчик подробно объясняет тз, сделали быстро. Рекомендую! :)
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга