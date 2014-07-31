Абрарова Варвара Вадимовна

25 июня 1991 г.р.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

г. Самара

ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназия № 11 (Ассоциированная школа UNESCO) 1998-2008

Специализированную английскую гимназию окончила с золотой медалью. Во время обучения постоянно была участником и победителем всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по английскому языку.

Самарский Государственный Университет

Специальность: «Английский язык и литература», квалификация «Филолог. Преподаватель. Специалист в сфере рекламы и издательского дела».

2008-2013

ОПЫТ РАБОТЫ:

Ноябрь 2013 — по настоящее время

9 месяцев

Алкоа Россия

Самара, www.alcoa.ru

Металлургия, металлообработка... Показать еще

Переводчик

Перевод проектной технической документации по металлообрабатывающей, экономической и юридической тематикам; ведение корреспонденции на английском и французском языках; перевод на переговорах, селекторных совещаниях, сопровождение иностранных специалистов во время монтажа оборудования на проекте установки стана холодного проката, совместный проект с компаниями Siemens UK и Siemens Erlangen.

Май 2013 — август 2013

4 месяца

ЗАО "УК СамараНефтеОргСинтез"

Самарская область, sanors.ru

Ведущий специалист администрации президента/Переводчик

Перевод проектной технической документации по нефтеперерабатыващей, юридической, экономической тематике; деловая переписка; составление протоколов совещаний; перевод на переговорах, сопровождение иностранных гостей; организация командировок.

Июнь 2012 — апрель 2013

11 месяцев

Бюро переводов "Intellectum"

Самара

Переводчик с английского языка

Перевод текстов технической, юридической, экономической тематики.

Январь 2013 — март 2013

3 месяца

Леотек-Волга, ООО

Самара, leotek-volga.ru

Помощник руководителя-переводчик

Курирование внешнеэкономической деятельности компании в части отслеживания контрактных условий, соблюдения обязательств по закупке, отгрузке и перемещению товаров, соответствия условий и сроков расчетов условиям контракта, ведение переговоров с контрагентами, представителями страховых и транспортных компаний по вопросам заключения новых договоров, страховых и таможенных процедур, контакты со специалистами банков по вопросам выбора форм расчетов и оптимизации расчетов по контрактам, валютному контролю и пр.

ООО "Россельхозразвитие"

Самара

Переводчик с английского языка

Переводчик на проекте строительства завода голландской компанией «Dalsem Mushrooms» по производству грибов. Перевод технической и проектной документации, работа с чертежами в AutoCAD.

Март 2012 — апрель 2012

2 месяца

Автоваз

Тольятти, www.lada.ru/

Устный переводчик с французского языка

Устный перевод во время сопровождения иностранного специалиста, перевод на площадке участка дефектологии

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Целеустремленность, работоспособность, организованность, умение эффективно планировать своё время, коммуникабельность, свободное владение английским языком в устной и письменной форме, навыки работы с компьютером, прекрасное знание литературного русского языка, начитанность, эрудированность, стремление к самовыражению

ДЛЯ КОНТАКТА

Тел. (+7) (927 ) 006 88 49 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

e-mail [email protected]