Абрарова Варвара Вадимовна
25 июня 1991 г.р.
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
г. Самара
ОБРАЗОВАНИЕ
Гимназия № 11 (Ассоциированная школа UNESCO) 1998-2008
Специализированную английскую гимназию окончила с золотой медалью. Во время обучения постоянно была участником и победителем всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по английскому языку.
Самарский Государственный Университет
Специальность: «Английский язык и литература», квалификация «Филолог. Преподаватель. Специалист в сфере рекламы и издательского дела».
2008-2013
ОПЫТ РАБОТЫ:
Ноябрь 2013 — по настоящее время
9 месяцев
Алкоа Россия
Самара, www.alcoa.ru
Металлургия, металлообработка... Показать еще
Переводчик
Перевод проектной технической документации по металлообрабатывающей, экономической и юридической тематикам; ведение корреспонденции на английском и французском языках; перевод на переговорах, селекторных совещаниях, сопровождение иностранных специалистов во время монтажа оборудования на проекте установки стана холодного проката, совместный проект с компаниями Siemens UK и Siemens Erlangen.
Май 2013 — август 2013
4 месяца
ЗАО "УК СамараНефтеОргСинтез"
Самарская область, sanors.ru
Ведущий специалист администрации президента/Переводчик
Перевод проектной технической документации по нефтеперерабатыващей, юридической, экономической тематике; деловая переписка; составление протоколов совещаний; перевод на переговорах, сопровождение иностранных гостей; организация командировок.
Июнь 2012 — апрель 2013
11 месяцев
Бюро переводов "Intellectum"
Самара
Переводчик с английского языка
Перевод текстов технической, юридической, экономической тематики.
Январь 2013 — март 2013
3 месяца
Леотек-Волга, ООО
Самара, leotek-volga.ru
Помощник руководителя-переводчик
Курирование внешнеэкономической деятельности компании в части отслеживания контрактных условий, соблюдения обязательств по закупке, отгрузке и перемещению товаров, соответствия условий и сроков расчетов условиям контракта, ведение переговоров с контрагентами, представителями страховых и транспортных компаний по вопросам заключения новых договоров, страховых и таможенных процедур, контакты со специалистами банков по вопросам выбора форм расчетов и оптимизации расчетов по контрактам, валютному контролю и пр.
ООО "Россельхозразвитие"
Самара
Переводчик с английского языка
Переводчик на проекте строительства завода голландской компанией «Dalsem Mushrooms» по производству грибов. Перевод технической и проектной документации, работа с чертежами в AutoCAD.
Март 2012 — апрель 2012
2 месяца
Автоваз
Тольятти, www.lada.ru/
Устный переводчик с французского языка
Устный перевод во время сопровождения иностранного специалиста, перевод на площадке участка дефектологии
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Целеустремленность, работоспособность, организованность, умение эффективно планировать своё время, коммуникабельность, свободное владение английским языком в устной и письменной форме, навыки работы с компьютером, прекрасное знание литературного русского языка, начитанность, эрудированность, стремление к самовыражению
ДЛЯ КОНТАКТА
Тел. (+7) (927 ) 006 88 49 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
e-mail [email protected]