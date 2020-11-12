Адаптивные сайты и лендинги с 2014 года.

Коротко обо мне простыми словами:

Делаю удобные в управлении, адаптивные сайты и лендинги с 2014 года.

⁣Что вы получите в результате выполнения работы:

— Сайт, лендинг или отдельный блок сайта в виде набора файлов HTML+CSS + JS.

После верстки размещу файлы на хостинг, чтобы вы могли всё проверить "в живую".

Обратите внимание:

1) В стоимость 1 кворка входит вёрстка 1 статичного блока одностраничного сайта (блок - отдельная логическая единица, например - главный экран, преимущества, отзывы и т. п. ).

Нужно для заказа:

Макет в PSD (фотошоп) или Figma.

Если макет сделан в другой программе - напишите. 99% что я разберусь!