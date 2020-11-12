Адаптивные сайты и лендинги с 2014 года.
Коротко обо мне простыми словами:
Делаю удобные в управлении, адаптивные сайты и лендинги с 2014 года.
Что вы получите в результате выполнения работы:
— Сайт, лендинг или отдельный блок сайта в виде набора файлов HTML+CSS + JS.
После верстки размещу файлы на хостинг, чтобы вы могли всё проверить "в живую".
Обратите внимание:
1) В стоимость 1 кворка входит вёрстка 1 статичного блока одностраничного сайта (блок - отдельная логическая единица, например - главный экран, преимущества, отзывы и т. п. ).
Нужно для заказа:
Макет в PSD (фотошоп) или Figma.
Если макет сделан в другой программе - напишите. 99% что я разберусь!
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