Encore34

Никита Encore34

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🔥🔥🔥 Разработка дизайна многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов

 Процесс работы ——————————————————————————————————

  • Обсуждение ТЗ (Telegram-чат или голосом). Что за проект, какие сроки, какая стоимость, способ оплаты и т.д.;
  • Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата за каждую страницу/адаптив);
  • После получения предоплаты начинаю работу над дизайном;
  • Держим связь, обсуждаем возможные варианты, вношу правки;
  • Когда работа завершена и клиент доволен - производится остаток оплаты и я отправляю финальный исходник.

 Условия работы ——————————————————————————————————

  • Предоплата 30-50% от суммы проекта. Если вам нужны гарантии, то использование БП предоставит их в полной мере
(что такое БП);
  • Предоставляю только один один вариант макета дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия);
  • Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
Часы работы: 10:00-22:00 по будням, 12:00-20:00 в выходные (Ответить на ваши вопросы могу в любое время);

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard.

 Цены ———————————————————————————————————————

Лендинг

  • 350-400$ – простой (6-8 блоков) / 400-450$ – сложный (8-10 блоков);
  • +250$ на тильде с адаптивом (только дизайн);
  • +80$ адаптив (если нужен).
E-commerce сайт / Многостраничный сайт

  • 350$ – главная страница
  • +80$ за каждую внутреннюю страницу (каждая пятая - FREE)
  • +60$ адаптив каждой страницы (если нужен)

Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаю

бесплатно, пока вы не будете довольны

 Сроки выполнения ————————————————————————————————

  • Landing Page: 3–5 дня.
  • Сайт (главная): 2-4 дня.
  • Внутренние: 1-2 страницы/день.
  • Адаптив: 3-4 дня все страницы под 4 разрешения (1000px - планшеты горизонтально, 768px - планшеты вертикально, 480px - смартфоны горизонтально, 360px - смартфоны вертикально)

 Контакты —————————————————————————————————————

  • Skype: ---
  • e-mail: [email protected]
  • Telegram: @encore34
  • Viber, WhatsApp по запросу