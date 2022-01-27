🔥🔥🔥 Разработка дизайна многостраничных сайтов, лендингов, интернет магазинов
Процесс работы ——————————————————————————————————
- Обсуждение ТЗ (Telegram-чат или голосом). Что за проект, какие сроки, какая стоимость, способ оплаты и т.д.;
- Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата за каждую страницу/адаптив);
- После получения предоплаты начинаю работу над дизайном;
- Держим связь, обсуждаем возможные варианты, вношу правки;
- Когда работа завершена и клиент доволен - производится остаток оплаты и я отправляю финальный исходник.
Условия работы ——————————————————————————————————
- Предоплата 30-50% от суммы проекта. Если вам нужны гарантии, то использование БП предоставит их в полной мере
- Предоставляю только один один вариант макета дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия);
- Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard.
Цены ———————————————————————————————————————
Лендинг
- 350-400$ – простой (6-8 блоков) / 400-450$ – сложный (8-10 блоков);
- +250$ на тильде с адаптивом (только дизайн);
- +80$ адаптив (если нужен).
- 350$ – главная страница
- +80$ за каждую внутреннюю страницу (каждая пятая - FREE)
- +60$ адаптив каждой страницы (если нужен)
Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаюбесплатно, пока вы не будете довольны
Сроки выполнения ————————————————————————————————
- Landing Page: 3–5 дня.
- Сайт (главная): 2-4 дня.
- Внутренние: 1-2 страницы/день.
- Адаптив: 3-4 дня все страницы под 4 разрешения (1000px - планшеты горизонтально, 768px - планшеты вертикально, 480px - смартфоны горизонтально, 360px - смартфоны вертикально)
Контакты —————————————————————————————————————
- Skype: ---
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @encore34
- Viber, WhatsApp по запросу
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