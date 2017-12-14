Energo_s

Илья Energo_s

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
3D моделирование, проектирование, расчет и построение. Металлоконструкции, строительство, машиностроение и нестандартное оборудование

Здравствуйте, вам нужны чертежи/схемы, расчёты машиностроительные, расчеты и построение металлоконструкций, разработка нестандартного оборудования, 3D модель детали? Вы студент и вам нужно оцифровать чертеж?

Вы обратились по адресу. Быстро и качественно поможем решить Вашу задачу!

Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга