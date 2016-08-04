SEO-специалист
Полное SEO для любого сайта
Занимаюсь SEO уже больше полутора лет. Выполняю полный цикл работ по оптимизации:
- SEO-аудит сайта и последующее составление ТЗ по выполнению доработок;
- подбор семантического ядра (СЯ) и его разбивка по посадочным страницам;
- внутренняя оптимизация сайта (составление ТЗ копирайтеру по отобранному СЯ, последующее размещение текстов на посадочных страницах, редактирование meta-тегов);
- внешняя оптимизация сайта (линкбилдинг).
Каждый из пунктов оговаривается и уточняется для выполнения согласно вашим пожеланиям. По ходу работы вы получите рекомендации по SEO, каждый свой шаг я разъясню и аргументирую.
Любую задачу по SEO могу выполнить отдельно от общего списка работ (составлю отдельно СЯ, или выполню работу по наращиванию ссылочной массы).