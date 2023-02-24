Engilineru

Максим Инджилайн
Опыт разработки более 12 лет.
Разработка приложений, web-сервисов, AR, интеграции,
Услуги
Разработка мобильного приложения “под ключ”
Разработка мобильной версии веб-приложения с готовым бекендом
Разработка мобильного приложения по готовому ТЗ и макету
Доработка существующего мобильного приложения на Flutter
Полный цикл разработки мобильного приложения
Составление ТЗ
Прототип
Создание макета приложения
Проектирование и разработка базы данных
Разработка фронта приложения на Flutter
Разработка админ-панели в web
Подключение сервисов (CRM, платёжные системы, чаты поддержки)
Тестирование
Размещение на площадках AppStore, GooglePlay