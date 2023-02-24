Engilineru

Максим Engilineru

 
35 летАрмения/Ереван
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Максим Инджилайн

Опыт разработки более 12 лет.

Разработка приложений, web-сервисов, AR, интеграции,

Услуги

  1. Разработка мобильного приложения “под ключ”

  2. Разработка мобильной версии веб-приложения с готовым бекендом

  3. Разработка мобильного приложения по готовому ТЗ и макету

  4. Доработка существующего мобильного приложения на Flutter

Полный цикл разработки мобильного приложения

  • Составление ТЗ

  • Прототип

  • Создание макета приложения

  • Проектирование и разработка базы данных

  • Разработка фронта приложения на Flutter

  • Разработка админ-панели в web

  • Подключение сервисов (CRM, платёжные системы, чаты поддержки)

  • Тестирование

  • Размещение на площадках AppStore, GooglePlay

Flutter