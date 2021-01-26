Englishmen

Евгений Englishmen

 
44 годаРоссия/Ковров
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Транскрибация и не только!

Что я могу сделать для вас:

  • Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
  • Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
  • Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;
  • Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.
Сотрудничая со мной, вы получаете:

  • Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Обращайтесь!

E-mail: [email protected]