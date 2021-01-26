Englishmen

Транскрибация и не только!
Что я могу сделать для вас:
- Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
- Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
- Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;
- Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.
- Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Обращайтесь!
E-mail: [email protected]
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