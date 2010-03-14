EnragedGirl

ЦЕЛЬ: ищу подработку - наполнение сайта контентом, добавление новостей ( в зависимости от тематики), написание рефератов, курсовых работ по юриспруденции.

Образование:

2005 г.- 2010г. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», специальность Юриспруденция (заканчиваю V курс).

Опыт работы:

Контент-менеджер

Weborama.ru, Москва

Январь 2009 — Июль 2009

Наполнение сайта информацией о музыкальных исполнителях, загрузка музыки на сайт, работа с базой

Нотариальная контора, с мая 2009 по февраль 2010 г.

Должность: Юристконсульт

подготовка документов для последующего нотариального удостоверения - доверенности, согласия, заявления, заверение подлинности подписей представителей юридических лиц и ИП на заявлениях в ИФНС, на банковских карточках, консультации по наследственным делам, ведение реестров, выезды в государственные органы и организации.

Август 2007г. – Ноябрь 2007г. - ЗАО «Инвестэлектросвязь»;

Должность: Оператор Управления Сервисного Обслуживания;

Основные обязанности: заключение договоров с физическими лицами на подключение к услуге «Домашний Интернет», консультирование действующих клиентов по вопросам оплаты, осуществление технической поддержки пользователей, обучение новых операторов.

Ноябрь 2007г. – Июль 2008г. - ЗАО «Инвестэлектросвязь»;

Должность: Специалист Управления Сервисного Обслуживания;

Дополнительные обязанности: Работа с юридическими лицами, техническая поддержка пользователей услуг «Офисный Интернет», «ФАУ», «Стационарная Телефония», «Телефонные карточки».

Июль 2008г. –май 2009– ЗАО «Инвестэлектросвязь»;

Должность: Старший Специалист Управления Сервисного Обслуживания;

Дополнительные обязанности: аутсорсинг (осуществление технической поддержки пользователей компании Вымпелком).

Личные качества:

Внимательность, ответственность, работоспособность, навыки работы с людьми, стрессоустойчивость, коммуникабельность, обучаемость.