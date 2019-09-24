EntaltsevSN

Frontend-разработчик

Используемые технологии в работе: HTML5, CSS (включая владение SASS), JS (Native, jQuery, ES6 (на базовом уровне) Ajax, JSON API), Gulp, BEM, MJML, Git.

В процессе обучения: React, Redux, Angular, Vue.

Также имеется опыт работы с фреймворками: Bootstrap, Foundation, Toast Grid.

• Кроссбраузерная, адаптивная, семантичная вёрстка страниц сайтов с нуля;

• Вёрстка адаптивных email-шаблонов на основе фреймворка MJML;

• Вёрстка страниц с использованием методологии именования кода - BEM;

• Разработка простых и средних по сложности, а также адаптация и настройка готовых скриптов и плагинов для сайтов;

• Внедрение HTML-вёрстки в среду CMS Wordpress;

• Внедрение HTML-вёрстки в шаблоны на базе сервисов Shopify, Zendesk, Freshdesk;

• Разработка дизайна страниц в Figma.

Также, в последнее время занимаюсь разработкой собственного gulp-сборщика для Front-end разработки сайтов любой сложности. На данный момент в число возможностей входят:

• Самописная grid-система на базе Flexbox (схожая с сетками Bootstrap, Foundation, Toast);

• Кастомное оформление HTML-форм, в том числе и не стилизуемых элементов: select-option, checkbox, radio.

• Нарастающая база основных переменных для лёгкой работы с CSS;

• Собственные легковесные плагины: мобильное меню (боковое), модальные окна, адаптивные кликабельные drop-down списки.

На данный момент сборщик активно растёт и набирается функционалом.

Также, на данный момент в качестве повышения профессиональной квалификации прохожу курс по JavaScript в онлайн-университете Skillbox. По завершению предоставлю сертификат о пройденном обучении.

Среди профессиональных качеств могу выделить:

• Активная работа в команде;

• Чтение и понимание чужого кода;

• Коммуникабельность;

• Постоянное развитие и самообразование;

• Написание чистого и читаемого кода.