Entelehija

Творческая личность, копирайтер, предоставляющий отлично написанные тексты

Образование:

высшее, 2006-2011

Сумской государственный университет

Направление подготовки: филология

специальность : перевод (англ. яз))

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Опыт работы: удаленно, написание статей на различную тематику на русс. яз и англ яз. для частных заказчиков посредством интернета

Цель: желание работать копирайтером-рерайтером удаленно

Интересы: чтение книг, написание статей, тяжелая метал музыка, прогулки, фотография etc.

Способности: пишу статьи (рерайт/копирайт), уверенно пользуюсь Интернетом, Microsoft Word , Adobe Photoshop, Excel