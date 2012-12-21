Entelehija

Творческая личность, копирайтер, предоставляющий отлично написанные тексты
Образование:
высшее, 2006-2011
Сумской государственный университет
Направление подготовки: филология
специальность : перевод (англ. яз))
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Опыт работы: удаленно, написание статей на различную тематику на русс. яз и англ яз. для частных заказчиков посредством интернета
Цель: желание работать копирайтером-рерайтером удаленно
Интересы: чтение книг, написание статей, тяжелая метал музыка, прогулки, фотография etc.
Способности: пишу статьи (рерайт/копирайт), уверенно пользуюсь Интернетом, Microsoft Word , Adobe Photoshop, Excel