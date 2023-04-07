Создаю уютные сайты для вашего бизнеса
Дизайн —> Верстка —> Wordpress
Преимущества работы со мной:
Не беру предоплату
На связи 24/7
Провожу бесплатные консультации
Выполняю работу четко в срок
Предлагаю улучшения
Вношу правки бесплатно
Навыки:
Разрабатываю сайты под ключ.
Figma.
Создаю адаптивный дизайн сайта любой сложности.
Верстка.
Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка. Верстка под CMS. Верстаю макеты из Figma и Photoshop.
Посадка верстки на Wordpress.
Технологии
HTML, CSS/SCSS, GULP, JAVASCRIPT, JQUERY, WORDPRESS, FIGMA, PHOTOSHOP, БЭМ, GIT, PIXELPERFECT
Я против войны в Украине!