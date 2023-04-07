Enzhi_B

Анжела Борисова Enzhi_B

 
24 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Создаю уютные сайты для вашего бизнеса

Дизайн —> Верстка —> Wordpress

Преимущества работы со мной:

  • Не беру предоплату

  • На связи 24/7

  • Провожу бесплатные консультации

  • Выполняю работу четко в срок

  • Предлагаю улучшения

  • Вношу правки бесплатно

Навыки:

  • Разрабатываю сайты под ключ.

  • Figma.

Создаю адаптивный дизайн сайта любой сложности.

  • Верстка.

Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка. Верстка под CMS. Верстаю макеты из Figma и Photoshop.

  • Посадка верстки на Wordpress.

  • Технологии

HTML, CSS/SCSS, GULP, JAVASCRIPT, JQUERY, WORDPRESS, FIGMA, PHOTOSHOP, БЭМ, GIT, PIXELPERFECT

JavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSFigmajQuerySCSSGulpPhotoshopВерстка под WordPress