Здравствуйте!

Я могу предложить вам услуги:

 написания уникальных статей на любые тематики;

 перевод текстов с английского на русский, украинский и наоборот;

 услуги рерайтинга

Мои личные качества:

 Креативность;

 Ответственность;

 Честность;

 Коммуникабельность.

При сотрудничестве со мной вы можете быть уверены, что:

 Уважительно отнесусь к Вашим требованиям;

 Оперативно выполню Ваш заказ;

 Качественно и грамотно выполню условия заказа.

От вас требуется:

 Четкое ТЗ;

 Ответы на мои вопросы, если таковые имеются.