Здравствуйте!
Я могу предложить вам услуги:
написания уникальных статей на любые тематики;
перевод текстов с английского на русский, украинский и наоборот;
услуги рерайтинга
Мои личные качества:
Креативность;
Ответственность;
Честность;
Коммуникабельность.
При сотрудничестве со мной вы можете быть уверены, что:
Уважительно отнесусь к Вашим требованиям;
Оперативно выполню Ваш заказ;
Качественно и грамотно выполню условия заказа.
От вас требуется:
Четкое ТЗ;
Ответы на мои вопросы, если таковые имеются.