Высшее экономическое образование, опыт seo, копирайт.
Образование: Высшее экономическое (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, выпуск 1998 г.,
Знакомство с html: начальный.
Уровень английского: базовый.
Опыт в этой сфере: 3,5 г.
Опыт SEO: 4,5 года.
Модератор и контент-менеджер портала www.stroi-baza.ru с марта 2007 г. по декабрь 2010.
Пример работы:
http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=1714, как и большинство статей раздела "Статьи" на портале до декабря 2010 написаны мной.
Действие аккаунта приостановлено!
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