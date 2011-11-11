Высшее экономическое образование, опыт seo, копирайт.

Образование: Высшее экономическое (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, выпуск 1998 г.,

Знакомство с html: начальный.

Уровень английского: базовый.

Опыт в этой сфере: 3,5 г.

Опыт SEO: 4,5 года.

Модератор и контент-менеджер портала www.stroi-baza.ru с марта 2007 г. по декабрь 2010.

Пример работы:

http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=1714, как и большинство статей раздела "Статьи" на портале до декабря 2010 написаны мной.