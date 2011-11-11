Eora

Наталья Eora

 
47 летРоссия/Псков
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Высшее экономическое образование, опыт seo, копирайт.

Образование: Высшее экономическое (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, выпуск 1998 г.,

Знакомство с html: начальный.

Уровень английского: базовый.

Опыт в этой сфере: 3,5 г.

Опыт SEO: 4,5 года.

Модератор и контент-менеджер портала www.stroi-baza.ru с марта 2007 г. по декабрь 2010.

Пример работы:

http://www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=1714, как и большинство статей раздела "Статьи" на портале до декабря 2010 написаны мной.

HTML
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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