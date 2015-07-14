Работа в программах : coreldraw, Neva, MapInfo, Panorama

ЗакончилаНижегородский государственный педагогический университет.(2001 – 2006 гг.)Естественно-географическийфакультетСпециализацияучитель географииПоследнееместо работы: картограф в ТД «АтласыКарты» филиал ОАО ВАГП с сентяря 2008 г. по

июнь 2014 г.Работалас картогафической продукцией: создание буклетов и атласов, подготовка

индивидуальных заказов на печать. Созданиекарт в навигационной системе, оцифровка топографических карт с помощью программ

ГИС. Работа в программах : coreldraw, Neva, MapInfo, Panorama.