Работа в программах : coreldraw, Neva, MapInfo, Panorama
ЗакончилаНижегородский государственный педагогический университет.(2001 – 2006 гг.)Естественно-географическийфакультетСпециализацияучитель географииПоследнееместо работы: картограф в ТД «АтласыКарты» филиал ОАО ВАГП с сентяря 2008 г. по
июнь 2014 г.Работалас картогафической продукцией: создание буклетов и атласов, подготовка
индивидуальных заказов на печать. Созданиекарт в навигационной системе, оцифровка топографических карт с помощью программ
ГИС. Работа в программах : coreldraw, Neva, MapInfo, Panorama.
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