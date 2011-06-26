Ephiphany

Кристина Азаренко Ephiphany

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Образование: 2005-2009 гг. - Минский государственный лингвистический колледж № 24

специальность «Современные иностранные языки. Переводчик»

Опыт работы: апрель 2008г. - практика в агентстве переводов «KeyPoint»;

ноябрь 2008г. – 2009г. - внештатный переводчик в «Гильдии

Профессиональных Переводчиков»

Языковые пары: английский – русский

русский – английский

также базовое знание немецкого языка (изучался в качестве второго)

Личные качества: Инициативная, энергичная, ответственная, коммуникабельная, целеустремленная.

Позитивное мышление, творческий подход к делу, умение работать в команде, хорошее

чувство юмора, быстро обучаюсь.

Усидчивая, аккуратная

Другие навыки: Хорошее владение ПК. Работа в Adobe Photoshop, Word, Fine Reader

Владение устным и письменным английским на высоком уровне.

Перевод текстов различной тематики (юридической, экономической,

художественные тексты), владение бизнес лексикой.

Грамотность русского языка, хорошее знание белорусского языка

Интересы: Самообразование в сферах дизайна, менеджмента, рекламы и PR, психологии, журналистики.

Чтение литературы отечественных и зарубежных писателей.

Современные танцы.