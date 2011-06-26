Образование: 2005-2009 гг. - Минский государственный лингвистический колледж № 24
специальность «Современные иностранные языки. Переводчик»
Опыт работы: апрель 2008г. - практика в агентстве переводов «KeyPoint»;
ноябрь 2008г. – 2009г. - внештатный переводчик в «Гильдии
Профессиональных Переводчиков»
Языковые пары: английский – русский
русский – английский
также базовое знание немецкого языка (изучался в качестве второго)
Личные качества: Инициативная, энергичная, ответственная, коммуникабельная, целеустремленная.
Позитивное мышление, творческий подход к делу, умение работать в команде, хорошее
чувство юмора, быстро обучаюсь.
Усидчивая, аккуратная
Другие навыки: Хорошее владение ПК. Работа в Adobe Photoshop, Word, Fine Reader
Владение устным и письменным английским на высоком уровне.
Перевод текстов различной тематики (юридической, экономической,
художественные тексты), владение бизнес лексикой.
Грамотность русского языка, хорошее знание белорусского языка
Интересы: Самообразование в сферах дизайна, менеджмента, рекламы и PR, психологии, журналистики.
Чтение литературы отечественных и зарубежных писателей.
Современные танцы.