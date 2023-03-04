Обо мне

Привет! Меня зовут Константин, и я - программист среднего уровня. Я имею опыт в разработке программного обеспечения на языках Python, Java и C++. Я также знаком с базами данных, веб-разработкой и системным администрированием.

Я работал над проектами в команде и самостоятельно, и мне нравится находить решения сложных задач. Я имею опыт в разработке API, создании веб-сайтов и мобильных приложений, а также в реализации машинного обучения.

Моя цель - постоянно улучшать свои навыки и узнавать о новых технологиях. Я открыт к новым возможностям и готов к обучению чему-то новому.

Я имею опыт в работе в команде и коммуникации с коллегами и клиентами, что помогает мне успешно решать задачи в условиях быстро меняющихся требований и сроков.

Если вас заинтересовало мое резюме и вы хотите обсудить возможность сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь со мной.