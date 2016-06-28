ЯРКИЙ, СОЧНЫЙ ГОЛОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД !!!
Работаем оперативно и качественно на нескольких языках :
- женский голос озвучит на украинском, русском и английском
- детский голос (13-15 лет) озвучит на украинском, русском, немецком и английском
Опыт работы диктором теле - и радиоэфира 11 лет.
Варианты сотрудничества :
- голосовые приветствия
- видеоролики
- аудио-ролики информационные, имиджевые, игровые
- аудиокниги
- презентации
- учебные курсы
- информационные блоки
- аудиопоздравления и др.
Оплата : Приват24, Webmoney
Аудио-спот на 30 сек - 5$, 60 сек - 7$, страница А4 (около 1800 знаков) - 14 $
Всегда рада сотрудничеству ! Примеры наших работ в портфолио !
Голос - это культурный феномен. И его звучание дарит как страх, так и очарование )))
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