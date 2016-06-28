Удаленная работа - это не только приятно, но и круглосуточно )))

ЯРКИЙ, СОЧНЫЙ ГОЛОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД !!!

Работаем оперативно и качественно на нескольких языках :

- женский голос озвучит на украинском, русском и английском

- детский голос (13-15 лет) озвучит на украинском, русском, немецком и английском

Опыт работы диктором теле - и радиоэфира 11 лет.

Варианты сотрудничества :

- голосовые приветствия

- видеоролики

- аудио-ролики информационные, имиджевые, игровые

- аудиокниги

- презентации

- учебные курсы

- информационные блоки

- аудиопоздравления и др.

Оплата : Приват24, Webmoney

Аудио-спот на 30 сек - 5$, 60 сек - 7$, страница А4 (около 1800 знаков) - 14 $

Всегда рада сотрудничеству ! Примеры наших работ в портфолио !

Голос - это культурный феномен. И его звучание дарит как страх, так и очарование )))