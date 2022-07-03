ErSviridov

Здравствуйте! Если Вам надоела безвкусица и тонны правок при производстве контента, то Вы по адресу. Я продюсер с 6-летним стажем работы, который любит создавать и работать над контентом, и, что самое главное, любит это делать. Работал в кино и на сериалах, которые вы каждый день смотрите по телевизору и в интернете. Вам не придется искать исполнителей, если помимо монтажа Вы захотите улучшить звук, сделать превью или добавить графику. Берусь за проекты любой сложности, помогу определиться с ТЗ.

ПОРТФОЛИО

Помимо всего перечисленного – продюсер, актер, художник, режиссер, оператор, режиссер монтажа в более чем 100 работах разных жанров и форматов на коммерческой и некоммерческой основе.

6 ток-шоу ГИТРа, пример – smotri.app.link/v473tDD5f...

Шоурил 2020 года – youtu.be/aGszdDgYdw4

Продюсер рекламы продакшна – vimeo.com/337602839 youtu.be/VUVNfqPwN4E

Проект "Изоленд" – www.youtube.com/channel/U...

Клип "Mia Boyka – Моя жизнь утекает" – youtu.be/XQpa4pc6t4A

Эко-сериалы: "Вернуть экодолг" – vk.com/wall-348403_172324

"Час Земли" – vk.com/clips/series/ecologica

Клипы Bannikov – vk.com/wall44460109_153472

vk.com/video44460109_456242922

Реклама ГИТРа – youtu.be/TGa0vb07OoA