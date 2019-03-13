Создаю индивидуальные и эксклюзивные эскизы, иллюстрации, скетчи, логотипы!
Техника исполнения - тушевая, карандашная графика, акварель, маркеры...
В рамках предложения могут быть выполнены эскизы для татуировки, принта, логотипа, иллюстрации к сайтам и презентациям, руководствам, учебным пособиям... и многое другое.
Характеристики итогового файла, который Вы получаете:
1. Сканированное растровое изображение.
2. Формат jpeg | tiff
3. Разрешение 300dpi (уточняется в ТЗ)
4. Размер обсуждается при составлении ТЗ
5. Формат обсуждается при составлении ТЗ
6. Черно-белое или цветное, так же обсуждается при составлении ТЗ.
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Портфолио
- Era_Rin149 просмотров