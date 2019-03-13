Создаю индивидуальные и эксклюзивные эскизы, иллюстрации, скетчи, логотипы!

Техника исполнения - тушевая, карандашная графика, акварель, маркеры...

В рамках предложения могут быть выполнены эскизы для татуировки, принта, логотипа, иллюстрации к сайтам и презентациям, руководствам, учебным пособиям... и многое другое.

Характеристики итогового файла, который Вы получаете:

1. Сканированное растровое изображение.

2. Формат jpeg | tiff

3. Разрешение 300dpi (уточняется в ТЗ)

4. Размер обсуждается при составлении ТЗ

5. Формат обсуждается при составлении ТЗ

6. Черно-белое или цветное, так же обсуждается при составлении ТЗ.