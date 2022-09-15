УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА / ПЕРЕВОД ВИДЕО, ТЕКСТОВ / ОЗВУЧКА / КОПИРАЙТИНГ

Здравствуйте! Меня зовут Ербол! Умею, люблю, и практикую монтаж видео!

Чаще всего раннее я делал монтаж клиповый, но могу практически что угодно сделать, что потребуется по ТЗ.

Мои работы, можете оценить на ютубе

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В бытийности, являюсь работником торговли, потому имею навыки переговоров, деловых переписок, составления продающих писем и коммерческих предложений.

Готов взяться за написание постов, статей, переводы текстов с английского языка (так же могу озвучить).

В приоритете все же не копирайтинг, а видеомонтаж, но готов рассмотреть разные предложения.

e-mail: [email protected]

telegram: @emopozer