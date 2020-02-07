ErdmanR-FL

Доброго времени суток!
Меня зовут Роман Эрдман.
Давайте знакомиться! Расскажу о себе:
Мне 22 года, я из города Самары.
Я занимаюсь удаленной деятельностью и оказываю услуги по:
- разработке и сборке сайтов на платформе Tilda, но могу и на других
- базовым настройкам getcourse для онлайн-школ
- организации и проведении вебинаров, создании вебинарных воронок
- настройке рассылок через мессенджеры и создании чат-ботов
- созданию базового визуального контента: презентации, обложки, банеры
Я не люблю сдаваться и проигрывать, обожаю чувство прогресса, особенно после усердно проделанной работы, не боюсь долго и упорно трудиться ради достижения высоких результатов. Это заставляет меня постоянно расти и развиваться как специалисту, так и личности.
Я спортсмен, мастер спорта по тхэквондо. Не так давно закончил профессиональную карьеру, но не прекращаю заниматься этим делом. Также у меня есть высшее техническое образование, оно прокачало изобретательскую жилку, поэтому поиск альтернативных вариантов всегда работает в моей голове.
Если вам необходима помощь в технических вопросов при создании онлайн-школ и не только, буду рад предложить вам свои услуги!