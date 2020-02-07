ErdmanR-FL

Доброго времени суток!

Меня зовут Роман Эрдман.

Давайте знакомиться! Расскажу о себе:

Мне 22 года, я из города Самары.

Я занимаюсь удаленной деятельностью и оказываю услуги по:

разработке и сборке сайтов на платформе Tilda, но могу и на других

базовым настройкам getcourse для онлайн-школ

организации и проведении вебинаров, создании вебинарных воронок

настройке рассылок через мессенджеры и создании чат-ботов

созданию базового визуального контента: презентации, обложки, банеры

Я активный, общительный, ответственный и целеустремленный человек. Это помогает мне достигать поставленные перед собой цели даже через трудности. Чувство ответственности не позволяет мне подводить людей, поэтому можете быть уверены, что все будет выполнено в срок.

Я не люблю сдаваться и проигрывать, обожаю чувство прогресса, особенно после усердно проделанной работы, не боюсь долго и упорно трудиться ради достижения высоких результатов. Это заставляет меня постоянно расти и развиваться как специалисту, так и личности.

Я спортсмен, мастер спорта по тхэквондо. Не так давно закончил профессиональную карьеру, но не прекращаю заниматься этим делом. Также у меня есть высшее техническое образование, оно прокачало изобретательскую жилку, поэтому поиск альтернативных вариантов всегда работает в моей голове.

Если вам необходима помощь в технических вопросов при создании онлайн-школ и не только, буду рад предложить вам свои услуги!