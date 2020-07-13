Александра Еремеева Eremeeva1041Eremeeva1041
26 летРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Не проходи мимо ! Тут дизайн недорого делают)
Создам уникальный адаптивный дизайн сайта за 2-4 дня, в зависимости от сложности работы. Работаю в Figma, Photoshop
Для заказа необходимо ТЗ, предпочтительная цветовая гамма, сайты, которые нравятся.
Работа только по предоплате.
1)Вы оставляете заявку. Обсуждаем с Вами работу любым удобным способом (звонки, почта, мессенджеры)
2) Разрабатываю прототип дизайна, отправляю Вам на утверждение.
3) Вносите предоплату
4) Создаю уникальный дизайн
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Портфолио
- Дизайн сайта23 просмотра
- Уникальный дизайн сайта14 просмотров