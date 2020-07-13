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Создам уникальный адаптивный дизайн сайта за 2-4 дня, в зависимости от сложности работы. Работаю в Figma, Photoshop

Для заказа необходимо ТЗ, предпочтительная цветовая гамма, сайты, которые нравятся.

Работа только по предоплате.

1)Вы оставляете заявку. Обсуждаем с Вами работу любым удобным способом (звонки, почта, мессенджеры)

2) Разрабатываю прототип дизайна, отправляю Вам на утверждение.

3) Вносите предоплату

4) Создаю уникальный дизайн