Любые задачи по Microsoft Word, Excel, Power Point, Access и тд

Майоров Владислав

E-mail: [email protected]

Телефон: +89969655668

Телеграмм: @ageik_2001

Меня зовут Владислав занимаюсь фрилансом больше полугода. Есть профиль на Авито, где я успешно продаю свои услуги. Можете ознакоиться и прочитать отзывы:

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/microsoft_word_excel_power_point_access_i_td_2616800810

Спектр услуг:



1) WORD:

- отформатировать документ в соответствии с предоставленными требованиями, привести к единому виду, откорректировать до мельчайших деталей (курсовые работы, отчёты);

- составить и заполнить таблицы любой сложности;

- добавить оглавление, сноски, колонтитулы, нумерацию страниц, чертежные рамки, математические формулы;

- и тп.

2) EXCEL:

- создать отчёт с нуля по заданным требованиям;

- обработать текст, любые вычисления, графики, диаграммы;

- свести нескольких таблиц в одну;

- написать (упростить) формулы в вычислениях;

- убрать лишние пробелы, ненужные объединения строчек или столбцов после выгрузки из 1С;

- и тп.

3) POWERPOINT:

- создать презентацию (слайды) с добавлением рисунков, фото, текста, медиа-файлов.

4) ACCESS:

- создать таблицы;

- импортировать данные;

- написать SQL-запросы;

- составить блок-схему;

- и тп.

Также работаю с другими офисными программами.

На кону Ваше сэкономленное время, нервы и деньги!

Стоимость рассчитывается индивидуально (Зависит От):

? Сложности задания;

? Срока;

? Четкого понимания, что хочется получить в итоге.

Если Вам все понравится, можно будет договорится о дальнейшем сотрудничестве!