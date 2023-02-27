Майоров Владислав
E-mail: [email protected]
Телефон: +89969655668
Телеграмм: @ageik_2001
Меня зовут Владислав занимаюсь фрилансом больше полугода. Есть профиль на Авито, где я успешно продаю свои услуги. Можете ознакоиться и прочитать отзывы:
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/microsoft_word_excel_power_point_access_i_td_2616800810
Спектр услуг:
1) WORD:
- отформатировать документ в соответствии с предоставленными требованиями, привести к единому виду, откорректировать до мельчайших деталей (курсовые работы, отчёты);
- составить и заполнить таблицы любой сложности;
- добавить оглавление, сноски, колонтитулы, нумерацию страниц, чертежные рамки, математические формулы;
- и тп.
2) EXCEL:
- создать отчёт с нуля по заданным требованиям;
- обработать текст, любые вычисления, графики, диаграммы;
- свести нескольких таблиц в одну;
- написать (упростить) формулы в вычислениях;
- убрать лишние пробелы, ненужные объединения строчек или столбцов после выгрузки из 1С;
- и тп.
3) POWERPOINT:
- создать презентацию (слайды) с добавлением рисунков, фото, текста, медиа-файлов.
4) ACCESS:
- создать таблицы;
- импортировать данные;
- написать SQL-запросы;
- составить блок-схему;
- и тп.
Также работаю с другими офисными программами.
На кону Ваше сэкономленное время, нервы и деньги!
Стоимость рассчитывается индивидуально (Зависит От):
? Сложности задания;
? Срока;
? Четкого понимания, что хочется получить в итоге.
Если Вам все понравится, можно будет договорится о дальнейшем сотрудничестве!