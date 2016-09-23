Фотосъёмка , обработка фото . Создание логотипов и принтов .

Творческие люди очень тонко ощущают всё , что происходит вокруг , их привлекает всё красивое. Для них искусство - это не просто красивые вещи или картины , а настоящее украшение жизни.

Место для творчества есть в каждой профессии , но для некоторых специальностей "чувство прекрасного" имеет решающее значение.

В этих людях бурлит свобода , нежелание подчиняться штампам и правилам - да они сами себе правила. Творчество - признак оригинальности , а её я как раз ценю превыше всего.

Ведь только творческий , неординарный "парень" может надолго привлечь внимание. Потому что нет ничего ужасней серого , обывательского и недалёкого образа мысли .

Так давайте же будем сотрудничать ! )))))