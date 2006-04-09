все виды полиграфического дизайна, препресс, шелкография, упаковка, этикетка,

webdisign(но именно дизайн верстка ограниченно,програмно),открытка, плакат , афиша

стиль лого, наружная реклама (по последней позиции возможгно и соучастие в изготовлении и рекомендации к кому обратится, возможно согласоване(Питер), это не мой хлеб просто есть знакомые)

вского рода прилуды, рисунок от руки, может иногда роспись интерьера.. но больше по приколу и креативно чем с наличием профобразовани по этой стезе, слоган и идею придумаю легко

желателен как говориться Бриф(тз)

но за не очень большие деньги можем из полупредставимого вами облака тоже чтонибудь симпатишное сделать, правда вы при этом должны неплохо представлять хотябы свои маркетинговые или пиарные задачи (для чего собственно в это все встреваете) IQ высокий, жадность пониженая, интересуют интересные люди

ну понятно что при желании я и сам пару таких задач могу озвучить но оно вам надо?