Erikna

Эрик Erikna

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК

Пишу чистый и понятный код, переменные называю читабельными именами. Не пропадаю в небытие как многие другие программисты после сдачи заказа. Предпочитаю писать на чистом коде без использования "готовых и простых" CMS, либо же с использованием нормальных фрейморков.

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