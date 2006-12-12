ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК
Пишу чистый и понятный код, переменные называю читабельными именами. Не пропадаю в небытие как многие другие программисты после сдачи заказа. Предпочитаю писать на чистом коде без использования "готовых и простых" CMS, либо же с использованием нормальных фрейморков.
Портфолио
- Верстка магазина одежды2 просмотра
- Простая верстканет просмотров
- Верстка для дизайнеровнет просмотров
- Простая верстканет просмотров
- Верстка для строителной компаниинет просмотров
- Работа №1нет просмотров
- Верстка интернет-магазина продуктовнет просмотров
- Сайт компании занимающийся лесозаготовкойнет просмотров